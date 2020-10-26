Україна вручила послу Угорщини ноту протесту через агітацію Сіярто на виборах

Міністерство закордонних справ запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це йдеться у коментарі речниці МЗС, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні до МЗС був запрошений посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, якому була вручена нота протесту у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року", - розповіли в МЗС.

Угорському дипломату було також доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття.

У МЗС нагадали, що такі дії угорських посадовців суперечать статті 60 закону України «Про місцеві вибори», а також статті 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

Наголошується, що всім громадянам України, відповідно до Конституції та законів України, створені рівні можливості для реалізації своїх виборчих прав у демократичний спосіб та відповідно до міжнародних стандартів.

"Міністерство вкотре закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин", - ідеться в коментарі.

Водночас у МЗС зазначили, що зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння.

Як повідомлялося, у неділю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах в Україні угорську політичну партію. Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка.

У МЗС України заявили, що агітація високопосадовців Угорщини на місцевих виборах в Україні порушує законодавство нашої держави і не залишає українській стороні іншого вибору, як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України.