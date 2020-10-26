Мер Берегова, за якого агітував Сіярто, заявив про свою перемогу на виборах в ОТГ

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

“Дякую вам за вашу підтримку. У перших виборах на голову Берегівської ОТГ голосували 13 209 виборців. У підсумку я отримав 10 109 голосів, тобто 72%. Дякую кожному за довіру”, - зазначив Золтан Бабяк.

Як повідомляв Укрінформ, мер Берегова потрапив у скандал через дії глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, який агітував угорців Закарпаття голосувати за чинного мера Берегова Бабяка.

"Невипадково багато поглядів прикуто до Берегово, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати", - написав у Фейсбуці угорський міністр.

В українському МЗС заявили, що “глибоко засмучені, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми”.

В МЗС заявили, що неприйнятні підказки із Будапешта виборцям порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору, як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства Україні.