В СКУ вважають неприпустимим втручання інших держав у виборчий процес України

Світовий конґрес українців (СКУ) розкритикував втручання у виборчий процес України інших держав, зокрема, Угорщини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку СКУ у Фейсбуці.

«Спостерігачі Міжнародної місії СКУ спостереження за виборами продовжують працювати у різних регіонах України. Ввважаємо неприпустимим втручання у виборчий процес України інших держав, зокрема, Угорщини. Це та інші порушення будуть зафіксовані у звіті Міжнародної місії СКУ спостереження за виборами, що вийде 28 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах в Україні угорську політичну партію. Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка. Зі свого боку, народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до МЗС України із закликом оперативно відреагувати на втручання Сіярто в українські вибори.

У МЗС України заявили, що у день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття.

У МЗС також констатували ігнорування Будапештом неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин та з повагою ставитися до законів України.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес Українців та Український конґресовий комітет Америки організували Міжнародну спостережну місію на чергові місцеві вибори 25 жовтня в Україні та провели на початку жовтня робочу зустріч із головою та членами Центральної виборчої комісії (ЦВК).

В СКУ та УККА також запросили волонтерів стати міжнародними спостерігачами.