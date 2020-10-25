МЗС: Київ жорстко реагуватиме на агітацію угорських чиновників на місцевих виборах

Агітація високопосадовців Угорщини на місцевих виборах в Україні порушує законодавство нашої держави і не залишає українській стороні іншого вибору, як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України.

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Укрінформ.

"У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також констатували ігнорування Будапештом неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин та з повагою ставитися до законів України.

"Громадяни України угорського походження є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства, вони мають усі необхідні права та можливості для вільного обрання своїх представників до органів місцевого самоврядування. Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України", - заявили в МЗС України.

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Там також зазначили, що нагнітання угорською стороною емоцій та провокування громадян України не поважати Конституцію України та її закони приречені на провал.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах в Україні угорську політичну партію. Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка.

Зі свого боку, народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до МЗС України із закликом оперативно відреагувати на втручання Сіярто в українські вибори.