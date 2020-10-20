МЗС просить дати правову оцінку політичній агітації угорських чиновників на Закарпатті

Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронних структур з проханням дати оцінку діям угорських посадовців на Закарпатті та висловило сподівання, що офіційні особи Угорщини більше не діятимуть всупереч українському законодавству.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі речниці МЗС щодо політичної агітації угорських посадовців.

«МЗС звернулося до відповідних правоохоронних структур дати свою оцінку діям угорських посадовців. Сподіваємося, що офіційні особи Угорщини як країни ЄС розуміють важливість верховенства права і більше не дозволятимуть собі діяти всупереч законам України чи будь-якої іншої суверенної держави», - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також наголосили, що неодноразово фіксують ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпаття, та запевнили, що на кожен такий факт реагують у межах повноважень, дипломатичним шляхом застерігаючи угорську сторону від порушення виборчого законодавства України і спроб втручання у внутрішні справи нашої держави.

«Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах», - додали в міністерстві.

Раніше громадянська мережа ОПОРА звернулася до Міністерства закордонних справ України з проханням дати оцінку з точки зору дотримання виборчого законодавства ситуації, коли державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпатської області агітував на користь «КМКС «Партія угорців України».