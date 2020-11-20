МКІП вніс російського музиканта Максима Фадєєва у «чорний список»

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва.

Про це йдеться на сайті МКІП.

"Відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 11 листопада 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва", - повідомляє пресслужба.

Відповідним наказом МКІП від 19 листопада № 2319 російського музиканта було включено до переліку.

Як зазначається, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення. Відомості в Переліку своєчасно та оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України в рубриці «ООС» підрубриці «Інформація».