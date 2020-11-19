Російському актору Кирилу Гребенщикову заборонили в'їзд в Україну

Російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомив Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко

"Кирило Гребенщиков прибув в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, в Україні він планував долучитися до телевізійних зйомок.

Під час прикордонного оформлення співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що актор незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках", - сказав речник.

За його словами, такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.

Прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну та повернули зворотним рейсом до Білорусі.