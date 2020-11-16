Російського актора Трубінера включили до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці – МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ включило російського актора Павла Трубінера до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«До Міністерства культури та інформаційної політики 26 жовтня 2020 року надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Павла Трубінера. Відповідним наказом МКІП від 16 листопада № 2306 російського актора було включено до переліку», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено, воно лише здійснює оприлюднення і оперативне оновлення переліку.

Станом на 16 листопада у цьому списку 155 осіб.

Як повідомлялося, відповідно до Закону «Про кінематографію», МКІП здійснює дії щодо внесення змін до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.