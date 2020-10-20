На кордоні України завернули пропагандиста з «Росії-1» та заборонили в’їзд на три роки

Прикордонники не пропустили в Україну російського пропагандиста, ведучого телеканалу "Росія-1" Бориса Корчевнікова, бо він незаконно відвідував анексований Крим.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Інформуємо, що ні завчасна інформація, ні доручення правоохоронних органів відносно громадянина РФ Корчевнікова Б.В. у Державну прикордонну службу України не надходили. Після появи в засобах масової інформації повідомлень про незаконне відвідування даною особою тимчасово окупованого Росією Криму, прикордонники провели додаткову перевірку та знайшли підтвердження (порушення - ред.) вказаним іноземцем українського законодавства. Як наслідок, Корчевнікову Б.В. винесено заборону в'їзду в Україну на 3 роки. Bін вилетів з території України авіарейсом "Київ-Стамбул", - йдеться повідомленні.

У ДПСУ повідомили, що з початку року складено понад 4 тис. адміністративних протоколів за ст. 204-2 КУпАП за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Крім того, якщо виявлене порушення вчинив іноземець, приймається рішення про відмову такій особі у пропуску на територію України та проставляється заборона в'їзду - уточнили в ДПСУ.

Як повідомляв Укрінформ, Корчевніков відвідував Крим після окупації у 2014 році. Зокрема, у липні минулого року він опублікував в Інстаграмі фото на тлі аеропорту в Сімфероролі, а також виклав фото з геолокацією «Кримські гори» і «Ореанда».

У середині жовтня 2019 року Корчевніков приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно «Покров», на якому нібито отримав нагороду. А пізніше оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври та монастирів УПЦ МП.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Корчевнікова за незаконний перетин кордону за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 332-2 КК України. Проте у квітні 2020 року СБУ закрила це кримінальне провадження на підставі пункту 2 статті 284 КПК України (відсутність в діянні складу кримінального злочину).

Тоді Корчевніков зміг відвідати Україну, оскільки, як пояснили в СБУ у відповідь на депутатський запит народного депутата Олексія Гончаренка, закінчився термін установленої йому п'ятирічної заборони на в'їзд.

фото: ДПСУ