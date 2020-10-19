Прикордонники з'ясовують, чи збирається до Києва російська група НА-НА

Державна прикордонна служба заборонить в’їзд на територію України будь-якій особі, яка відвідувала окуповані території, зокрема це стосується і будь-яких гуртів.

Такий коментар дав кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко щодо інформації про можливий концерт російської групи НА-НА, яка відвідувала окупований Крим.

«Таким особам забороняється в’їзд на територію України від трьох років», - уточнив Демченко.

Речник зауважив, що наразі не володіє інформацією щодо цієї групи: «У нас немає поки ніякої інформації».

Водночас, у правоохоронних органах припустили, що ця інформація може бути фейком, оскільки дуже сумнівно, що в карантин можуть відбуватись концерти у закритому приміщенні.

Укрінформ звернувся до керівництва Жовневого палацу по роз’яснення.

Раніше деякі особи у Фейсбуці повідомляли, що російська група НА-НА нібито має виступити у столичному Жовтневому палаці 1 листопада.