РФ заборонила в'їзд ряду представників ЄС і назвала це "санкціями"
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення МЗС РФ.
«У відповідь на дії Європейського Союзу російською стороною прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Число фігурантів російського списку доведено до паритетного з наявним списком Євросоюзу», - йдеться в повідомленні.
Разом з цим, в російському відомстві не озвучили список осіб, проти яких запроваджуються санкції.
У МЗС Росії також заявили, що ЄС останнім часом «відзначився недружніми кроками щодо Москви».
Як повідомлялося, 10 вересня посли країн-членів Європейського Союзу продовжили санкції проти Росії ще на шість місяців за підрив або загрози проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Існуючі обмежувальні заходи вводяться на подорожі та заморожування активів і будуть застосовуватися проти 175 осіб і 44 установ.
ЄС у березні 2014 року ввів санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список - розширювали.