Об’єднання мусульман Польщі оприлюднило календар з «російським» Кримом

Релігійне Об’єднання мусульман Польщі оприлюднило календар на 2021 рік, де зображення кримських мечетей супроводжено написом “Російська Федерація”.

Як передає кореспондент Укрінформу, електронну версію календаря розміщено на офіційному сайті Об’єднання, яке є головною організацією мусульман Польщі.

Зокрема, у календарі зображено мечеті в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму з написом про територіальну приналежність до Росії.

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Член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов висловив сподівання у Facebook, що ці дії Об’єднання мусульман Польщі є “ненавмисними”, а звичайною помилкою оформлювача календаря, яку видавець у поспіху просто не помітив.

Усейнов закликав Найвищий мусульманський колегіум Польщі розібратися із скандальною ситуацією.

Нагадаємо: релігійне об’єднання мусульман Польщі очолює муфтій з кримськотатарським корінням Томаш Міськевич. За повідомленням ЗМІ, вже після окупації Криму Росією, у червні 2014 року, він побував там, аби на місці довідатися, якою є ситуація у мусульман на кримському півострові.