Кулеба впевнений, що Росія зрештою піде з Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Росія рано чи пізно звільнить окупований Крим.

Як передає Укрінформ, про це він розповів у інтерв’ю турецькій агенції Anadolu.

"Росія зросійщує Крим. Меджліс кримських татар — представницький орган — заборонений. Навчатися українською мовою мають змогу тільки 0,2% школярів Криму. Все це явне порушення міжнародного гуманітарного права", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав про систематичні пригнічення Росією меншин та будь-яких груп, які не згодні з російською окупацією Криму.

"Я абсолютно впевнений, що Росія зрештою піде з Криму, що Україна поверне свій суверенітет, кримські татари повернуться на півострів і будуть насолоджуватися життям на своїй рідній землі", - додав міністр.

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Як раніше повідомила перший заступник міністра іноземних справ Еміне Джапарова, Україна шукає "відповідну форму", аби запросити Росію як державу-окупанта до участі в "Кримській платформі".