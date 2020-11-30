Україна розглядає санкції проти австрійських архітекторів через проєкт в окупованому Криму

Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо віденського архітектурного бюро "Coop Himmelblau" та його керівника Вольфа Прікса, яке бере участь у кремлівському проєкті з побудови оперного театру в окупованому РФ Севастополі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже певний час курсують чутки про участь архітектурного бюро „Coop Himmelblau“ у флагманському проєкті Путіна в Криму – спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі. На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і водночас однозначній легітимізації анексії", - йдеться у повідомленні.

За словами посла, на жаль, керівник "Coop Himmelblau" не прислухався до його аргументів.

"На нинішньому етапі, коли чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ, мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро. Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним", - повідомив Олександр Щерба.

Раніше керівник віденського архітектурного бюро "Coop Himmelblau" Вольф Прікс підтвердив в коментарі австрійському інформагентству АPA факт участі його бюро у двох проєктах в Росії: окрім будівництва музейно-театрально комплексу у російському Кемерові, також спорудження опери в окупованому Севастополі.

З ініціативою будівництва 4 культурно-освітніх комплексів – у Калінінграді, Владивостоку, Кемерова та Севастополі виступив у 2018 році президент Володимир Путін. Будівництвом, яке оцінено у 120 млрд рублів, займається спеціально створений для цього фонд "Національна культурна спадщина". Гроші на будівництво йдуть з державного холдингової компанії "Роснафтогаз", яка володіє пакетами "Роснафти" та "Газпрому". Підрядником для освоєння бюджетних коштів є компанія "Стройтрансгаз" друга Путіна Геннадія Тимченка. Ця компанія перейняла на себе будівництво влітку 2019 року від компанії "Стройгазмонтаж" іншого друга Путіна Аркадія Ротенберга, яка попала під санкції ЄС через будівництво так званого "Кримського мосту".