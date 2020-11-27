Санкції ЄС проти «олігархів Путіна» підтримає 99% росіян - Навальний

Європейському Союзу варто розробити абсолютно нову стратегію щодо Росії, і при цьому дотримуватися чіткої відмінності у ставленні до народу Росії та до російської влади.

Таке переконання у п’ятницю під час віртуального виступу перед членами Комітету Європарламенту із закордонних справ висловив російський опозиційний лідер Олексій Навальний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз, наскільки я розумію, в Європейському Парламенті триває дискусія щодо нової стратегії у стосунках з Росією. Я вважаю, що прийшов час розробити нову стратегію, не скорегувати стару, але дійсно розробити нову, оскільки ми знаємо новий тип російської влади, російської держави, абсолютно новий, навіть у порівнянні з тим, що ми мали пару років тому. Основою нового підходу має бути дуже чітка різниця між двома речами – народом Росії, який, на мою думку, має вітатися і тепло прийматися Європейським Союзом, і між російською державою, до якої варто ставитися як до осередка злочинців, які тимчасово отримали владу», - наголосив російський опозиціонер.

Він висловив переконання, що санкції, які Євросоюз застосовує проти «технічних» виконавців злочинів, наприклад, причетних до його отруєння, не є ефективними. Тому що ті генерали та чиновники не мають рахунків у європейських банках або маєтків у Європі, які вони могли б відвідувати. Набагато більш ефективним засобом могли б бути цільові санкції проти російських олігархів, у тому числі й тих, на яких спирається режим Путіна.

«ЄС має спрямовувати санкції на гроші. Всі олігархи кола Путіна мають бути під санкціями. Поки вони мають найбільші та найдорожчі маєтки десь в Барселоні або у Монако, ніхто в Росії або у Кремлі не сприйматимуть ці санкції серйозно. Вони вважатимуть, що грають з Євросоюзом, тому що європейці бояться застосувати реальні санкції проти реальних грошей. Такі заходи були б повністю підтримані 99% російського населення, вони могли б бути дуже популярними в самій Росії», - зазначив Олексій Навальний.

Як вже повідомляв Укрінформ, 20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Наразі Олексій Навальний продовжує реабілітацію в Німеччині.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.