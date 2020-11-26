Сліди «Новічка» у справі Навального були не лише на пляшці з водою — уряд ФРН

Окрім пляшки з водою, на якій, як заявляли німецькі експерти, було виявлено сліди речовини «Новічок», якою міг бути отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, сліди цього нервовопаралітичного агенту були виявлено також на інших речах.

Такий висновок можна зробити з відповіді федерального уряду на запит депутатів Бундестагу від правпопулістської партії «Альтернатива для Німеччини», передає Укрінформ.

На запитання: «Чи є, наскільки відомо федеральному уряду, у справі Навального, крім пляшки з водою, інші предмети зі слідами «Новічка»?» відповідь була: «Так».

Загалом у запиті міститься 76 питань, понад десяток з яких стосуються згаданої пляшки. Отруєння Навального в запиті депутати називають «ймовірним», запитання носять подекуди провокативний характер.

Нагадаємо: Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, його було знято з літака в Омську, де він перебував у лікарні протягом 2 днів, після чого був доставлений приватним літаком до берлінської клініки «Шаріте».

Німецька лабораторія, а пізніше ще кілька, на підставі аналізів біоматеріалу підтвердила отруєння опозиціонера бойовою речовиною групи «Новічок». Сліди її були також пізніше виявлено на пляшці з водою, яку друзі Навального передали в Берлін після того, як забрали її з номера готелю, в якому жив Навальний.