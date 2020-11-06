Навальний спростував версію медиків РФ про «панкреатит»: Я був абсолютно здоровий

Як передає Укрінформ, про це політик написав у Твіттері.

«Я щороку проходив медичний чекап і є мої аналізи на кілька років. Станом на 20 серпня 2020 року я був абсолютно здоровий», - написав Навальний.

Політик додав, що твердження МВС про те, що його дружина Юлія розповідала лікарям про його дієту, не відповідають дійсності: «Вони просто беруть і придумують її слова».

Раніше в п'ятницю управління МВС на транспорті по Сибірському федеральному округу РФ, яке проводить перевірку за фактом події з Навальним, заявило, що багаторазові дослідження підтвердили, ніби у Навального в серпні сталося "порушення вуглеводного обміну". Супутнім діагнозом вони назвали "хронічний панкреатит із порушенням зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції і загостренням". Як стверджується, діагноз "отруєння" не підтвердився - в аналізах, на одязі та речах, до яких міг доторкатися Навальний у Томську, слідів отруйних речовин не знайшли.

«Дружина Навального повідомила медпрацівникам, що чоловік обмежував себе в їжі, протягом 3-5 днів його турбував дискомфорт після прийому їжі, харчування носило нерегулярний характер. Дружина також припустила, що причинами нездужання могли стати дієти пацієнта, спрямовані на зниження ваги», - пише Інтерфакс із посиланням на прес-службу відомства.

Перевірка того, що сталося з Навальний у РФ, триває.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало погано в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.