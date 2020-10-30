Навальний не виключає другої спроби отруєння після повернення у РФ

Російський опозиціонер Олексій Навальний готується повернутися в Росію, не виключаючи, що його там можуть отруїти вдруге.

Як передає Укрінформ, про це Навальний розповів увечері 29 жовтня, вперше після отруєння з'явившись в прямому ефірі YouTube-каналу «Навальний Live».

«Моє завдання - якомога швидше відновитися і повернутися в Росію. Але відновитися при цьому, тому що я повинен приїхати в такому стані, щоб, якщо мене отруять вдруге, у мене був хоча б шанс якийсь. Тому що прямо зараз я б, напевно, не витягнув», - сказав Навальний.

За словами політика, лікарі, як і раніше, не дають прогнозів щодо термінів його повного відновлення.

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Як повідомляв Укрінформ, Навальному стало погано в літаку 20 серпня по дорозі з Сибіру в Москву. Його поклали в лікарню в Омську, а через два дні відправили в Берлін, де він зараз і знаходиться. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи «Новачок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.