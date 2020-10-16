Західна розвідка з'ясувала, що Навального отруїли співробітники другої служби ФСБ – The Guardian

Друга служба ФСБ Росії, яка відповідає за протидію тероризму, екстремізму та внутрішньополітичним загрозам, стоїть за отруєнням російського політика Олексія Навального у серпні цього року.

Як передає Укрінформ, про це The Guardian повідомили два джерела з розвідки країн Заходу.

За словами співрозмовників, співробітники спецслужби не хотіли вбити Навального. Головна мета операції полягала у залякуванні опозиційного політика, та примусу до виїзду в еміграцію.

Також джерела заявили виданню, що використання «Новічка» було навмисним, і якби головна мета полягала у вбивстві Навального, то спецслужби це точно зробили би, адже в арсеналі ФСБ є багато різних варіантів отрут.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня уряд Великої Британії слідом за ЄС, ввів обмежувальні заходи проти 6 росіян та однієї організації за отруєння російського політика Олексія Навального.

Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

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Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.