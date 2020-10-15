Британія також ввела санкції за отруєння Навального

Уряд Великої Британії ввів обмежувальні заходи проти 6 росіян та однієї організації за отруєння російського політика Олексія Навального у серпні цього року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі уряду.

«Будь-яке використання хімічної зброї російською державою порушує міжнародне право. Ми налаштовані на те, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних», - заявив міністр МЗС Домінік Рааб.

До санкційного списку потрапили начальник управління президента РФ з питань внутрішньої політики Андрій Ярін, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло, директор ФСБ РФ Олександр Бортников та два заступники міністра оборони РФ Павло Попов та Олексій Криворучко.

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Також під обмежувальні заходи потратив російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології.

Більш того, під британські санкції потрапив російський бізнесмен, якого називають «кухарем Путіна» Євген Пригожин за його причетність до активності ПВК «Вагнера» у Лівії й численні порушення резолюцій Радбезу ООН щодо ембарго на продаж зброї.

Зазначається, що потрапляння до санкційного списку означає замороження активів на території Великої Британії та заборона на в’їзд.

Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати власну причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.