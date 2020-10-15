ЄС запровадив санкції щодо шістьох росіян через отруєння Навального

Європейський Союз запровадив санкції щодо шістьох громадян Російської Федерації та однієї установи у зв'язку з замахом на вбивство Олексія Навального з використанням хімічної зброї.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні запровадила обмежувальні заходи проти шістьох осіб та однієї установи, причетних до спроби вбивства Олексія Навального, який був отруєний токсичним нервово-паралітичним агентом групи «Новічок» 20 серпня 2020 року в Росії. Це рішення прийняте після політичної згоди, досягнутої під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ 12 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Ухвалені обмежувальні заходи включають заборону на подорожі до ЄС та заморожування рахунків осіб та установ. Крім того, громадянам і установам Євросоюзу заборонено надавати будь-які фінансові ресурси фігурантам санкційного списку.

При цьому окремо наголошується на тому, що зазначені шестеро росіян і установа підлягають санкціям в рамках обмежувальних заходів проти розповсюдження та використання хімічної зброї.

Це той самий правовий інструмент, який використовувався для накладення санкцій на тих, хто несе відповідальність за володіння, транспортування та використання токсичного нервово-паралітичного агенту у справі щодо отруєння Скрипалів у Солсбері у березні 2018 року. Після доповнення до цього списку входять 15 осіб та 2 установи, які підпадають під санкції за порушення режиму заборони хімічної зброї.

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Сам правовий акт, а також імена осіб, які включені до переліку, оприлюднені в Офіційному журналі ЄС. До санкційного списку увійшли представники адміністрації президента РФ Андрій Ярін, Сергій Кирієнко, представник президента РФ по Сибірському федеральному округу Сергій Мєняйло, директор ФСБ РФ Олександр Бортников та два заступники міністра оборони РФ – Павло Попов та Олексій Криворучко.

Як повідомляв Укрінформ, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами та в політизації справи.