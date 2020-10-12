ЄС підтримав пропозиції щодо санкцій за отруєння Навального
Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми обговорили базові елементи спільної відповіді ЄС на використання забороненого хімічного нервово-паралітичного агенту, на виконання пропозицій, що надійшли від Франції й Німеччини щодо обмежувальних заходів проти тих, хто пов'язаний з цим замахом на вбивство. Було досягнуто політичне погодження виконати такі обмежувальні заходи, тепер ці пропозиції передані робочим органам Європейської Ради для виконання», - сказав Боррель.
Він зауважив, що перелік осіб для включення до санкційного списку, а також наявні докази, були надані Францією і Німеччиною.
Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.
Російська влада продовжує заперечувати власну причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.