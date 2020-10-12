ЄС підтримав пропозиції щодо санкцій за отруєння Навального

Країни ЄС одноголосно підтримали пропозиції Франції і Німеччини щодо формування переліку осіб РФ, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, для застосування проти них обмежувальних заходів Євросоюзу.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили базові елементи спільної відповіді ЄС на використання забороненого хімічного нервово-паралітичного агенту, на виконання пропозицій, що надійшли від Франції й Німеччини щодо обмежувальних заходів проти тих, хто пов'язаний з цим замахом на вбивство. Було досягнуто політичне погодження виконати такі обмежувальні заходи, тепер ці пропозиції передані робочим органам Європейської Ради для виконання», - сказав Боррель.

Він зауважив, що перелік осіб для включення до санкційного списку, а також наявні докази, були надані Францією і Німеччиною.

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Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати власну причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.