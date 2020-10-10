Данія готова підтримати нові санкції ЄС проти Москви через отруєння Навального

Данія готова підтримати нові санкції ЄС проти Москви через отруєння Навального

Укрінформ
Данія готова приєднатися до Євросоюзу, який готує санкції проти Росії через отруєння «Новічком» Олексія Навального.

Про це журналістам в Москві заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод після переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми вимагаємо прозорого, всебічного та ретельного розслідування, щоб встановити, хто намагався отруїти Навального, і щоб винні не уникли відповідальності", - заявив данський дипломат.

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Кофод підкреслив, що отруєння Навального підтвердили лабораторії Німеччини, Швеції та Франції, а також Організація з заборони хімічної зброї.

Своєю чергою Лавров повторив позицію Москви про непричетність до цього інциденту.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново шпиталізований до лікарні Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

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Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції.

Організація із заборони хімічної зброї також дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новічок».

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все заперечує.

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