Данія готова підтримати нові санкції ЄС проти Москви через отруєння Навального

Данія готова приєднатися до Євросоюзу, який готує санкції проти Росії через отруєння «Новічком» Олексія Навального.

Про це журналістам в Москві заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод після переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми вимагаємо прозорого, всебічного та ретельного розслідування, щоб встановити, хто намагався отруїти Навального, і щоб винні не уникли відповідальності", - заявив данський дипломат.

Кофод підкреслив, що отруєння Навального підтвердили лабораторії Німеччини, Швеції та Франції, а також Організація з заборони хімічної зброї.

Своєю чергою Лавров повторив позицію Москви про непричетність до цього інциденту.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново шпиталізований до лікарні Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції.

Організація із заборони хімічної зброї також дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новічок».

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все заперечує.