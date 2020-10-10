Данія готова підтримати нові санкції ЄС проти Москви через отруєння Навального
Про це журналістам в Москві заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод після переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє Радіо Свобода.
"Ми вимагаємо прозорого, всебічного та ретельного розслідування, щоб встановити, хто намагався отруїти Навального, і щоб винні не уникли відповідальності", - заявив данський дипломат.
Кофод підкреслив, що отруєння Навального підтвердили лабораторії Німеччини, Швеції та Франції, а також Організація з заборони хімічної зброї.
Своєю чергою Лавров повторив позицію Москви про непричетність до цього інциденту.
Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново шпиталізований до лікарні Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.
Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції.
Організація із заборони хімічної зброї також дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новічок».
Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все заперечує.