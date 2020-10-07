Навальний вважає, що метою його отруєння було залякати росіян

Олексій Навальний припускає, що основною метою його отруєння було не вбивство, а залякування людей по всій Росії.

Про це російський опозиціонер заявив у інтерв’ю німецькому таблоїду Bild, передає Укрінформ.

Політик назвав «божевіллям» те, що для його отруєння використано хімічну зброю.

«Ми багато знаємо про Путіна та Кремль. Але отруїти цивільну особу «Новічком», щоб вона загинула у літаку, - я б навіть не повірив, що Кремль це робить», - сказав опозиціонер.

За словами політика, щодо розслідування в Росії справи про отруєння він ілюзій не має і в це не вірить.

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Водночас Навальний не виключає, що у разі повернення до Москви його можуть заарештувати просто в аеропорту.

При цьому він вважає «принизливою» для німецького народу та особливо для лабораторії Бундесверу заяву Ґергарда Шредера, який назвав отруєння Навального «спекуляцією». «Одна справа бути лобістом Путіна, але зараз він намагається захистити вбивць», - заявив опозиціонер.

Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня на шляху з Сибіру до Москви. Його госпіталізували в лікарню в Омську та через 2 дні доправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в його організмі сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Німецькі, французькі та шведські лабораторії, а також експерти Організації з заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує все заперечувати та звинувачує Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і політизації справи.

ФРН, як повідомили в уряді, буде радитися з партнерами і ОЗХЗ щодо подальшого поводження з отриманими даними.