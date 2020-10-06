Отруєння Навального: Зеленський не виключає приєднання України до можливих санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський не виключає приєднання України до можливих міжнародних санкцій проти РФ у відповідь на отруєння Олексія Навального – у разі оприлюднення деталей справи.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я ще не бачив деталі цієї справи (щодо Навального - ред.). Я би хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, перш за все. І тоді вже Україна буде, я впевнений, долучатися до санкцій наших міжнародних партнерів", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Матеріали було передано до в Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні спецслужби РФ. Російська сторона все відкидає.

Після 32 днів лікування Навального виписали з клініки «Шаріте». Він планує залишатися в Німеччині на час реабілітації. При цьому Навальний заявив, що не сумнівається: за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступив із заявою з приводу отруєння Навального, в якій допустив застосування нових санкцій проти РФ у відповідь на черговий випадок застосування хімічної зброї.

Фото: ОП