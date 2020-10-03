ЄС запровадить санкції проти РФ у разі підтвердження отруєння Навального «Новічком» - Маас

ЄС запровадить санкції проти РФ у разі підтвердження отруєння Навального «Новічком» - Маас

Укрінформ
Якщо Організація із заборони хімічної зброї підтвердить отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новічок", то з боку Євросоюзу буде чітка відповідь.

Як передає Укрінформ із посиланням на Deutsche Welle, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю виданню t-online, оприлюдненому в суботу, 3 жовтня.

Німеччина спрямувала матеріали щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). "Якщо результат експертизи німецької, шведської та французької лабораторій щодо отруєння Навального "Новічком", підтвердиться, то Євросоюз дасть на це чітку відповідь", - зазначив глава МЗС ФРН.

Він, зокрема, конкретизував, що "в такому разі санкцій не уникнути".

Маас уточнив, що санкції завжди мають бути цілеспрямовані й відповідні: "Таке кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. Щодо цього в Європі є спільна думка".

На запитання, чи не могла б Німеччина у відповідь припинити проєкт будівництва газогону "Північний потік-2", міністр відповів, що необхідно ретельно продумати, які наслідки матиме випадок Навального. "У будівництві газопроводу беруть участь понад 100 європейських компаній, половина з них - німецькі. Тому багато європейських працівників і працівниць могли б постраждати внаслідок припинення будівництва", зауважив він.

Читайте також: ЄС оцінить прогрес розслідування отруєння Навального вже в середині жовтня

Як повідомляв Укрінформ,під час польоту з Томська в Москву 20 серпня Олексію Навальному стало зле, і після термінової посадки літака його було госпіталізовано в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції.

Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї. Лідери західних країн закликає Росію провести ретельне розслідування цього інциденту, тому що застосування хімічної зброї є міжнародним злочином. Російська сторона на цей час не починала розслідування, продовжує заявляти про свою непричетність до погіршення здоров’я опозиціонера, та намагається заперечувати сам факт його отруєння.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-