ЄС запровадить санкції проти РФ у разі підтвердження отруєння Навального «Новічком» - Маас

Якщо Організація із заборони хімічної зброї підтвердить отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новічок", то з боку Євросоюзу буде чітка відповідь.

Як передає Укрінформ із посиланням на Deutsche Welle, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю виданню t-online, оприлюдненому в суботу, 3 жовтня.

Німеччина спрямувала матеріали щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). "Якщо результат експертизи німецької, шведської та французької лабораторій щодо отруєння Навального "Новічком", підтвердиться, то Євросоюз дасть на це чітку відповідь", - зазначив глава МЗС ФРН.

Він, зокрема, конкретизував, що "в такому разі санкцій не уникнути".

Маас уточнив, що санкції завжди мають бути цілеспрямовані й відповідні: "Таке кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. Щодо цього в Європі є спільна думка".

На запитання, чи не могла б Німеччина у відповідь припинити проєкт будівництва газогону "Північний потік-2", міністр відповів, що необхідно ретельно продумати, які наслідки матиме випадок Навального. "У будівництві газопроводу беруть участь понад 100 європейських компаній, половина з них - німецькі. Тому багато європейських працівників і працівниць могли б постраждати внаслідок припинення будівництва", зауважив він.

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Як повідомляв Укрінформ,під час польоту з Томська в Москву 20 серпня Олексію Навальному стало зле, і після термінової посадки літака його було госпіталізовано в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції.

Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї. Лідери західних країн закликає Росію провести ретельне розслідування цього інциденту, тому що застосування хімічної зброї є міжнародним злочином. Російська сторона на цей час не починала розслідування, продовжує заявляти про свою непричетність до погіршення здоров’я опозиціонера, та намагається заперечувати сам факт його отруєння.