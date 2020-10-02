ЄС оцінить прогрес розслідування отруєння Навального вже в середині жовтня

Європейський Союз в чергове закликав Російську Федерацію провести ретельне розслідування факту отруєння бойовим хімічним агентом російського опозиціонера Олексія Навального, та оцінить ситуацію вже під час наступної зустрічі лідерів ЄС в середині жовтня поточного року.

Про це в під час пресконференції в ніч на 2 жовтня за підсумками першого дня роботи європейського саміту заявив Президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили питання, пов’язані із замахом на Олексія Навального, отримали брифінг від Канцлера Німеччини, оскільки Німеччина прийняла пана Навального у лікарні на своїй території. Ми засудили таке використання хімічної зброї, що є порушенням прав людини та міжнародних законів. Ми закликали Росію забезпечити проведення ретельного розслідування. Наступна Європейська Рада знову повернеться до цього питання для оцінки ситуації, і це відбудеться вже у середині жовтня», - сказав Шарль Мішель.

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Як вже повідомляв Укрінформ, під час польоту з Томська в Москву 20 серпня Олексію Навальному стало зле, і після термінової посадки літака його було госпіталізовано в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції.

Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї. Лідери західних країн закликає Росію провести ретельне розслідування цього інциденту, тому що застосування хімічної зброї є міжнародним злочином. Російська сторона на цей час не починала розслідування, продовжує заявляти про свою непричетність до погіршення здоров’я опозиціонера, та намагається заперечувати сам факт його отруєння. Наразі Олексій Навальний проходить реабілітацію та лікування у Німеччині.