Уряд Німеччини вивчає звіт ОЗХЗ, яка підтвердила отруєння Навального

Уряд Німеччини вивчає звіт ОЗХЗ, яка підтвердила отруєння Навального

Заява
Укрінформ
Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновок німецьких лабораторій про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною групи «Новічок».

Про це йдеться у заяві федерального уряду Німеччини, передає кореспондент Укрінформу.

Уряд звернувся до Організації з заборони хімічної зброї з проханням про технічну підтримку у дослідженні аналізів Навального. ОЗХЗ опублікувала результати аналізу двох уповноважених референтних лабораторій, які узгоджуються з тими, яких вже досягли спеціальні лабораторії Німеччини, Швеції та Франції, йдеться у заяві.

«Це ще раз підтверджує однозначні докази того, що Олексій Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічного нервово-паралітичного агента з групи «Новічок», - заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт. За його словами, цей нервово-паралітичний агент ще не був офіційно занесений ОЗХЗ в її списки.

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Зараз федеральний уряд, зазначив його офіційний представник, вивчає детальний технічний звіт, який ОЗХЗ напередодні передала Берліну. Уточнюється, що у питанні подальшої передачі чи публікації інформації та офіційного включення до списків важливу роль грає оцінка ризиків розповсюдження.

«Знання щодо небезпечної речовини не повинно потрапити в не ті руки», - наголошують у німецькому уряді та вкотре закликають Росію надати роз'яснення у цій справі.

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Також зазначається, що найближчими днями відбудеться тісний обмін між виконавчою радою ОЗХЗ та групою партнерів з ЄС щодо наступних кроків. Будь-яке використання хімічної зброї є серйозним порушенням і не може залишатися без наслідків, нагадують в уряді Німеччини.

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