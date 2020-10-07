ОЗХЗ підтвердила отруєння Навального «Новічком»

Експерти ОЗХЗ підтвердили висновки лабораторій Німеччини, Франції та Швеції, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли бойовою хімічною речовиною із групи «Новічок».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Організації із заборони хімічної зброї.

За висновками ОЗХЗ, результати аналізів біологічних матеріалів, забраних у Навального, підтвердили, що у його крові й сечі містяться токсичні хімічні речовини, які заборонені Конвенцією.

Йдеться саме про хімічну речовину нервово-паралітичної дії із групи «Новічок».

ОЗХЗ провела дослідження на запит Німеччини про надання технічної допомоги. Результати передані країнам-учасникам Конвенції про заборону хімічної зброї, а також відкриті для публічного доступу.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Матеріали було передано до Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні спецслужби РФ. Російська сторона все відкидає.

Після 32 днів лікування Навального виписали з клініки «Шаріте». Він планує залишатися в Німеччині на час реабілітації. При цьому Навальний заявив, що не сумнівається: за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступив із заявою з приводу отруєння Навального, в якій допустив застосування нових санкцій проти РФ у відповідь на черговий випадок застосування хімічної зброї.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС розглянуть питання санкцій проти Росії у відповідь на отруєння Навального на саміті 15-16 жовтня.