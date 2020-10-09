Отруєння Навального: від ФСБ вимагають порушити справу про незаконний обіг хімзброї

Юристи Фонду боротьби з корупцією (ФБК), заснованого Олексієм Навальним, звернулися до ФСБ Росії з вимогою порушити кримінальну справу за статтею про незаконний обіг хімічної зброї.

Про це повідомляється в телеграм-каналі юридичної служби ФБК, передає Укрінформ.

«Звернулися до ФСБ Росії із заявою про порушення кримінальної справи за статтею 355 КК РФ за фактом розробки, виробництва і накопичення забороненої хімічної зброї (формулювання з заголовка статті, - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Юрист ФБК В'ячеслав Гімаді уточнив, що заяву до ФСБ направили після того, як Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила 6 жовтня, що Навального отруїли отрутою з групи «Новічок». За словами Гімаді, слідчі ФСБ протягом трьох діб повинні вирішити, порушувати чи ні кримінальну справу.

Згідно з доповіддю голови Державної комісії з ліквідації хімічної зброї від 27.09.2017 р., Росія завершила ліквідацію всіх наявних запасів хімічної зброї. Однак отруєння Олексія Навального токсином з групи «Новічок» свідчить не тільки про застосування, але й про розробку, виробництво і накопичення забороненої хімічної зброї на території Російської Федерації.

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Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня по дорозі з Сибіру до Москви. Його госпіталізували до лікарні в Омську і за 2 дні доставили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в його організмі сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Німецькі, французькі і шведські лабораторії, а також експерти Організації з заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння. Російська влада продовжує все заперечувати і звинувачує Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами і політизації справи.

ФРН, як повідомили в уряді, радитиметься з партнерами і ОЗХЗ щодо подальшого поводження з отриманими даними.