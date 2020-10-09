Росія пригрозила відповісти на санкції за отруєння Навального
Про це заявила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова в ефірі телеканалу "Дождь".
"Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди у міжнародних відносинах приводять до одного — до відповідних заходів", - наголосила вона.
Захарова стверджує, що Захід нібито використовує ситуацію з отруєнням Навального як привід для введення чергових антиросійських санкцій замість того, щоб розібратися у ситуації.
Нагадаємо, вчора МЗС Франції повідомило про підготовку санкцій проти Росії за отруєння Навального. Підготовкою санкцій займається Берлін та Париж. Введення санкцій проти Росії вже підтримали у Британії та Нідерландах.
Як заявляв глава МЗС Німеччини Хайко Маас, Берлін введе санкції за отруєння Навального на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.
Як повідомлялося, 20 серпня Олексію Навальному стало зле в літаку на шляху з Сибіру до Москви. Його госпіталізували в лікарню в Омську та через 2 дні доправили в Берлін.
Німецькі експерти виявили в його організмі сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Німецькі, французькі та шведські лабораторії, а також експерти Організації з заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.
Російська влада продовжує все заперечувати та звинувачує Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і політизації справи.