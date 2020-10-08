Навальний записав перше звернення після виписки з лікарні

Російський опозиціонер Олексій Навальний записав своє перше відеозвернення після отруєння.

Як передає Укрінформ, ролик опубліковано на сайті політика.

У ньому він прокоментував низку заяв російських чиновників про причини його отруєння.

«Перше: я бачу, що відбувається і розумію, що відбувається. Я чітко усвідомлюю, що Кремль просто мріє, щоб я ніколи не повернувся. Саме тому вони щодня випускають дивні й досить агресивні заяви і хочуть, щоб я злякався», - заявив він.

За словами Навального, він не сумнівається в тому, що єдиним підозрюваним у справі про його отруєння буде він сам. Однак політик підтвердив, що, незважаючи на це, він повернеться до Росії і продовжить свою роботу.

Другим пунктом у відеозверненні Навальний знову заявив, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін. За словами опозиціонера, доказом цього є відсутність кримінальної справи про замах на його вбивство.

«...Кримінальної справи немає, розслідування немає. Я не знаю, де мій одяг, я не можу отримати доступ до моїх власних медичних документів. Терміни розслідування пройшли вже давним-давно. Нічого не відбувається. Тільки цілими днями російський уряд чомусь звертається до Німеччини. Якої Німеччини? Я - російський громадянин, якого намагалися вбити в сибірському місті. Я вирубився в російському літаку, який летів над Росією. Я вимагаю, щоб розслідування йшло в Росії і правосуддя було здійснене в Росії», - сказав Навальний.

Читайте також: Навальний звинуватив Путіна у своєму отруєнні

На завершення він подякував усім, хто надав йому допомогу і підтримку.

Раніше в інтерв'ю на Ютуб-каналі «вДудь» Навальний заявив, що, за його версією, його отруїли співробітники або ФСБ, або СЗР «за вказівкою, звичайно, безумовно, Путіна».

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції і Швеції. На сьогодні матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російськасторона все заперечує.

Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Там його відвідала канцлер ФРН Ангела Меркель. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.