Париж і Берлін ініціюватимуть санкції у справі Навального

Німеччина та Франція ініціюватимуть додаткові санкції щодо Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ двох країн Жан-Іва Ле Дріана і Гайко Мааса, опублікованій на сайті німецького МЗС, передає кореспондент Укрінформу.

У документі зазначається, що Париж і Берлін неодноразово закликали Москву всебічно розслідувати обставини цього злочину та притягнути винних до відповідальності. Але дотепер Росія не надала жодного достовірного пояснення.

«Тому ми вважаємо, що немає іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, крім участі та відповідальності Росії. Франція та Німеччина з цих фактів зроблять необхідні висновки та подадуть пропозиції щодо додаткових санкцій своїм європейським партнерам», - йдеться у заяві.

Глави МЗС наголошують, що пропозиції стосуватимуться осіб, які за характером своїх службових повноважень можуть вважатися відповідальними за скоєння цього злочину та порушення міжнародного права, а також суб’єкта, який бере участь у програмі «Новічок».

При цьому міністри підкреслили, що Франція та Німеччина залишаються в контакті зі партнерами для прийняття рішень щодо подальших дій у відповідь на це порушення Конвенції про хімічну зброю.

Глави МЗС підкреслили, що рішуче засуджують отруєння Олексія Навального на території РФ за допомогою військового нервово-паралітичного агента з групи «Новічок». Вони згадали свою заяву від 4 вересня, в якій підкреслювалось, що «ця жорстока спроба вбивства підриває основні принципи демократії та плюралізму».

Як повідомлялося, 20 серпня Олексію Навальному стало зле в літаку на шляху з Сибіру до Москви. Його госпіталізували в лікарню в Омську та через 2 дні доправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в його організмі сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Німецькі, французькі та шведські лабораторії, а також експерти Організації з заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує все заперечувати та звинувачує Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і політизації справи.