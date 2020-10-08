Британія підтримує санкції проти Росії за отруєння Навального

Велика Британія разом із Німеччиною і Францією працюватиме над введенням санкцій проти російських чиновників у зв'язку з отруєнням Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві глави МЗС країни Домініка Рааба.

«Велика Британія підтримує наших німецьких і французьких партнерів у відповіді на жахливе отруєння Олексія Навального», - йдеться в заяві.

За словами глави МЗС, Велика Британія спільно зі своїми міжнародними партнерами просуватиме санкції проти російських чиновників та інших, хто вважається відповідальним за отруєння Навального, а також проти тих, хто брав участь в розробці програми хімічної зброї «Новічок».

Рааб також заявив, що російська влада не докладає ніяких зусиль у розслідуванні інциденту: «Немає іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, окрім російської участі та відповідальності за цей жахливий напад», - заявив глава МЗС Великої Британії.

Як повідомлялося раніше, Берлін і Париж спільно мають намір ініціювати серед міжнародних країн-партнерів додаткові санкції щодо Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

20 серпня Олексію Навальному стало зле в літаку на шляху з Сибіру до Москви. Його госпіталізували до лікарні в Омську й через 2 дні доправили до Берліна.

Німецькі експерти виявили в його організмі сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Німецькі, французькі та шведські лабораторії, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує все заперечувати і звинувачує Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами та політизації справи.