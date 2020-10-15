Експерти припускають, що Навального могли отруїти двічі – ЗМІ

Німецькі експерти припускають, що російський опозиційний політик Олексій Навальний міг прийняти рідину, в якій була розчинена нервово-паралітична речовина «Новічок», двічі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у публікації видання The New York Times.

«Німецькі спеціалісти виявили концентрацію нервово-паралітичної речовини «Новічок» в крові та сечі Навального, а також на пластиковій пляшці з водою, яку, за словами помічників Навального, вони забрали з готельного номера, в якому він перебував за день до отруєння. Це свідчить про те, що Навальний контактував з отрутою до прибуття в аеропорт або, можливо, він був отруєний двічі», - йдеться у матеріалі.

Однак подробиці про те, як саме отруїли російського опозиціонера, залишаються неясними.

Водночас німецькі експерти, які переглянули докази, зараз говорять, що отрута "Новічок" була у вигляді порошку, який розчинили у рідині, найімовірніше, у чаї.

За словами високо посадовця в силових структурах Німеччини, який говорив на умовах анонімності, Навальний міг випити чай в аеропорту до свого польоту.

Видання зазначає, що після отруєння в Інтернеті розповсюджуються фотографії, на яких Навальний п’є чай з червоного паперового стаканчика в кафе аеропорту в сибірському місті Томськ.

Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати власну причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.