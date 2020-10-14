Отруєння Навального: в уряді Німеччини натякнули, хто потрапить у санкційний список

Санкції у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального після їх введення мають стати чітким сигналом Москві, що порушення міжнародного права не може залишатися без відповіді.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, заявив офіційний представник Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні 14 жовтня.

«Політикою уряду ФРН і його глави завжди був діалог з Росією, але водночас чітке визначення того, коли Росія порушує права, в тому числі міжнародні», - підкреслив Зайберт. «Це – справа чесності

Він привітав, що європейські колеги одноголосно засудили отруєння Навального та підтримали пропозицію Берліна та Парижа щодо запровадження санкцій.

«Коли санкції будуть запроваджені, це буде дуже чітким сигналом Москві, що застосування хімічної зброї проти громадян не є прийнятним», - зазначив речник німецького уряду.

Він не став називати прізвища та посади імовірних фігурантів санкційного списку. Але ствердив, що це будуть особи, «які за характером своїх службових повноважень можуть вважатися відповідальними за скоєння цього злочину та порушення міжнародного права, а також суб’єкта, який бере участь у програмі «Новічок».

Водночас Зайберт уточнив, що йдеться про шість персон і одну організацію.

Представник МЗС ФРН Крістофер Бургер зауважив, що в Брюсселі тривають консультації щодо запропонованих цільових санкцій. Вони можуть бути пов'язані з забороною на в'їзд до ЄС, а також іншими заходами. Дипломат заявив, що є велика єдність серед голів МЗС у справі щодо отруєння Навального, яку вони продемонстрували минулого понеділка під час зустрічі в Люксембурзі.

Бургер послався при цьому на висловлювання очільника МЗС ФРН Гайко Мааса, що підтримання нормальних відносин з усіма сусідами, в тому числі з Росією, відповідає фундаментальним інтересам ФРН. Але будуватися такі відносини мають на засадах взаємної поваги та чітких правилах.

Представник німецького МЗС не став коментувати висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який пригрозив «припинити діалог з людьми, які відповідають за зовнішню політику країн Заходу» після ремарки голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що ЄС «важливо покінчити з ілюзією, що Росія при нинішньому керівництві зможе відновити статус геополітичного партнера ЄС».

Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

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Російська влада продовжує заперечувати власну причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.

12 жовтня країни ЄС підтримали пропозиції Франції і Німеччини щодо формування переліку осіб Російської Федерації, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, для застосування проти них обмежувальних заходів Євросоюзу.