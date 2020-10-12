Росія повинна покарати отруйників Навального - МЗС Канади

Канада закликає Росію притягнути до відповідальності організаторів і виконавців отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Такий заклик МЗС Канади поширило у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Канада підтримує ОЗХЗ за її допомогу міжнародній спільноті у пошуку відповідей на серпневий обурливий напад на Олексія Навального. Використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яких обставин, тож ми закликаємо Росію притягти винуватців до відповідальності”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Канади.

Le 🇨🇦 appuie l’@OPCW qui vient en aide à la communauté internationale pour trouver des réponses à l’attaque répréhensible contre #AlexeiNavalny. L’utilisation d’#armeschimiques est inacceptable, et nous demandons à la #Russie que les responsables soient punis. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) October 9, 2020

Як повідомлялося, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Проте російська влада продовжує все заперечувати, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.

Рада міністрів ЄС із закордонних справ планує 12 жовтня розглянути політичне рішення щодо запровадження обмежувальних заходів проти осіб і установ Росії, причетних до отруєння Навального.