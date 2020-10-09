ЄС у понеділок розгляне пакет санкцій щодо Росії за отруєння Навального – дипломат

Рада міністрів ЄС із закордонних справ у понедлок, 12 жовтня, розгляне політичне рішення щодо запровадження обмежувальних заходів проти осіб і установ Росії, причетних до отруєння Олексія Навального.

Про це у п'ятницю на правах анонімності заявив Укрінформу високопоставлений представник ЄС, коментуючи ініціативу Франції і Німеччини щодо запровадження санкцій за отруєння російського опозиціонера з використанням бойової отруйної речовини.

«Дійсно, надійшли пропозиції від двох країн-членів щодо переліку осіб, які підлягають санкціям у зв’язку з отруєнням Навального. Над цим вже працюють різні робочі групи Ради. Зараз вже немає часу для підготовки правового рішення, яке б могло бути ухвалене у понеділок. Що ми можемо очікувати, це прийняття політичного рішення про те, що певні персони і, ймовірно, установи, зазнають санкцій. Обговорення цього питання все ще триває між країнами-членами», - зауважив європейський дипломат.

Він наголосив на тому, що ЄС використовує політику санкцій виключно з метою змінити поведінку міжнародних акторів, які під ці санкції потрапляють.

«Ми маємо конкретну особу, яка була отруєна хімічним агентом, що був визнаний міжнародною Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) як хімічна зброя групи «Новічок». Тож ми маємо справу із використанням хімічної зброї, що заборонено міжнародним законодавством. Тож ми спрямовуємо санкції проти такої поведінки в межах нашого санкційного режиму щодо хімічної зброї. В цьому є ідея – змінити поведінку тих, хто все ще у ХХІ столітті використовує хімічну зброю як політичний інструмент. Це є чітке політичне послання для будь-кого», - підкреслив представник Євросоюзу.

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Щодо розробки європейського аналогу Акта Магнітського він зауважив, що обговорення цієї теми в ЄС триває вже кілька місяців і навряд чи завершиться конкретним рішенням наступного понеділка.

«Цей документ надасть Євросоюзу можливість накладати санкції на тих, хто порушує права людини, що не пов’язано із якимось специфічним регіоном. Ця схема все ще обговорюється між країнами-членами. Деталізоване рішення щодо неї, найімовірніше, буде прийнята не наступного понеділка, а на одній з наступних зустрічей міністрів закордонних справ ЄС», - сказав співрозмовник.

Засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ відбудеться 12 жовтня у Люксембурзі - вперше з початку пандемії у «фізичному» форматі.

Як повідомляв Укрінформ, Німеччина та Франція ініціюватимуть додаткові санкції щодо Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. З відповідною заявою 7 жовтня виступили міністри закордонних справ двох цих країн Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан.

Раніше експерти ОЗХЗ підтвердили висновки лабораторій Німеччини, Франції та Швеції, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли бойовою хімічною речовиною, структурні характеристики якої схожі на «Новічок».

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна. Західні лідери вважають, що до отруєння причетні спецслужби РФ, та закликають Росію до активної участі у прозорому міжнародному розслідування. Російська сторона відкидає всі звинувачення.