Навальний розкритикував Трампа за мовчання з приводу його отруєння

Навальний розкритикував Трампа за мовчання з приводу його отруєння

Укрінформ
Російський опозиційний політик Олексій Навальний вважає важливим, щоб президент США Дональд Трамп офіційно засудив застосування хімічної зброї для його отруєння.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Навальний зазначив, що Трамп, на відміну від лідерів Франції і Німеччини, офіційно не відреагував на те, що сталося з ним.

«Я думаю, що надзвичайно важливо, щоб всі, включаючи, а можливо, і в першу чергу, президента Сполучених Штатів, були категорично проти використання хімічної зброї в XXI столітті», - зазначив Навальний.

У вересні за відсутність реакції на ситуацію з отруєнням Навального чинного президента США розкритикував його опонент, кандидат у президенти від демократів Джо Байден, назвавши мовчання співучастю.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня уряд Великої Британії слідом за ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 6 росіян і однієї організації за отруєння російського політика Олексія Навального.

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Навальному стало погано в літаку 20 серпня по дорозі з Сибіру в Москву. Його поклали в лікарню в Омську, а через два дні відправили в Берлін. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.

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