Навальний розкритикував Трампа за мовчання з приводу його отруєння

Російський опозиційний політик Олексій Навальний вважає важливим, щоб президент США Дональд Трамп офіційно засудив застосування хімічної зброї для його отруєння.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Навальний зазначив, що Трамп, на відміну від лідерів Франції і Німеччини, офіційно не відреагував на те, що сталося з ним.

«Я думаю, що надзвичайно важливо, щоб всі, включаючи, а можливо, і в першу чергу, президента Сполучених Штатів, були категорично проти використання хімічної зброї в XXI столітті», - зазначив Навальний.

У вересні за відсутність реакції на ситуацію з отруєнням Навального чинного президента США розкритикував його опонент, кандидат у президенти від демократів Джо Байден, назвавши мовчання співучастю.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня уряд Великої Британії слідом за ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 6 росіян і однієї організації за отруєння російського політика Олексія Навального.

Навальному стало погано в літаку 20 серпня по дорозі з Сибіру в Москву. Його поклали в лікарню в Омську, а через два дні відправили в Берлін. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.