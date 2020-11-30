Покарання за одиночний пікет: окупанти відкрили справу проти матері кримського татарина

Проти матері фігуранта червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсена Абхаїрова Зеліху Абхаїрову порушили адміністративну справу і проводиться службове розслідування за ознаками правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 20.2 КоАП Росії.

Про це повідомляє «Кримська солідарність» у Фейсбуці з посиланням на адвоката Лілю Гемеджи.

Зазначається, що справа знаходиться на контролі уповноваженого поліції відділу МВС Росії у Червоногвардійському районі, капітана поліції Олега Шерігова. У визначенні, копію якого має у своєму розпорядженні «Кримська солідарність», повідомляється, що аналогічне визначення винесено і щодо іншої учасниці одиночного пікету – Зуре Емірусеїнової. При цьому адреси, за якими проходили поодинокі пікети матерів політв'язнів і час проведення – не збігаються.

У документі повідомляється, що Емірусеїнова стояла на узбіччі автодороги «межа з Українською-Сімферополь-Алушта-Ялта» біля села Амурське. Про це, за словами Шерігова, хтось повідомив телефоном в день пікету. Про пікет другої жінки співробітники поліції дізналися з Фейсбуку.

«Під час моніторингу соціальної мережі Фейсбук на сторінці громадської організації «Кримська солідарність» був виявлений факт одиночного пікетування з боку Абхаїровой Зеліхі», – йдеться в ухвалі.

Тепер відділу МВС Росії у Червоногвардійському районі необхідний час для «проведення процесуальних дій, передбачених главою 26 КоАП Росії, що вимагають значних витрат часу, а саме встановити свідків і очевидців».

«Мені складно взагалі це коментувати. Як вони будуть пов'язувати два різних одиночних пікети в один нібито мітинг, я не знаю. Будемо вивчати матеріали», – розповіла Гемеджи.

Як повідомляв Укрінформ, Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Жовтневе Червоногвардійського району. Їх обвинувачують у причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яка в Росії зарахована до екстремістських. Затримані заявляли, що під час обшуку співробітники ФСБ підкинули в їхні будинки заборонену релігійну літературу.

3 листопада всім фігурантам червоногвардійської групи винесуть остаточний вирок. Прокуратура вимагає для них від 15 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

В окупованому Криму матері і дружини політв'язнів з так званої червоногвардійської групи виходять на поодинокі пікети, протестуючи проти звинувачень їхніх рідних у тероризмі.