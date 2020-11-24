Порушення прав людини в окупованому Криму: дані ресурсного центру

За підсумками моніторингу порушення прав людини в Криму за дев'ять місяців 2020 року Кримськотатарським ресурсним центром було зареєстровано 68 затримань, 70 допитів і 195 арештів.

Про це на онлайн-брифінгу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За звітний період у Криму було зареєстровано 68 затримань, з них щодо кримських татар - 28. Динаміка випадків затримань у порівнянні з аналогічним періодом 2018 і 2019 років демонструє спад. У 2019 році за 9 місяців було зафіксовано 126 випадків затримань, у 2018 - 91», - повідомив Барієв.

За його словами, системні затримання окупаційною владою як і раніше проводяться після обшуків, а також на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Як повідомив глава КРЦ, приводи для затримань і арештів у Криму не змінилися, за винятком однієї нової особливості - за звітний період стали практикувати проведення обшуків і арештів за неінформування.

«Основними формальними приводами для затримань в окупованому Криму були, нібито, причетність до організацій Хізб ут-Тахрір і Свідки Єгови, участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана, неповідомлення про злочин - це новий у 2020 році привід для затримання, публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, шпигунство на користь України, а також незаконне придбання та зберігання вибухових речовин і боєприпасів», - розповів Барієв.

Щодо політично мотивованих допитів, опитувань і «бесід», то їх у Криму було проведено 70, з них 34 - щодо кримських татар. У попередні два звітні періоди допитів у Криму фіксувалося: 169 - у 2019-му і 101 - у 2018-му.

Загальна кількість арештів у Криму за 9 місяців 2020 року становила 195, з них 152 - щодо кримських татар.

Як уточнив Барієв, зі 195 арештів - 48 становили нові арешти, інші 147 - продовження по раніше ухвалених вироках.

Динаміка арештів у Криму у порівнянні з аналогічними періодами попередніх двох років - 138 у 2018 році і 282 у 2019 році - також свідчить про спад числа даних порушень прав людини в окупованому Криму.

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За словами члена Меджлісу, зниження кількості затримань, допитів і арештів з початку 2020 року «швидше за все пов'язано з поширенням коронавірусною інфекції у Криму».

Всього, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, з початку року у Криму було засуджено 13 осіб на терміни від 3,5 до 19 років позбавлення волі і 35 осіб взято під варту.

Крім того, активістам КРЦ відомо про 332 випадки порушень права на справедливий суд, про 112 випадки порушень права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я і 33 випадки етапування політв'язнів за межі Криму.

Як повідомляв Укрінформ, постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк в черговий раз порушив перед країнами-членами і керівництвом Ради Європи питання про порушення країною-агресором - РФ в окупованому Криму прав кримських татар.

Він закликав Росію припинити політичні утиски кримських татар, які держава-агресор здійснює з метою придушення будь-якого прояву нелояльності до окупаційного режиму.