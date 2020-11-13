Тарасюк закликав світову спільноту відреагувати на порушення РФ прав людини у Криму

Україна закликала міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на факти чергових протиправних дій країни-агресора в окупованому Криму.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, це питання вкотре порушив перед країнами-членами і керівництвом Ради Європи постійний представник України Борис Тарасюк, інформує українське Постпредство у Фейсбуці.

«Росія продовжує порушувати права кримських татар – громадян України на тимчасово окупованій території Криму», - наголосив посол.

Тарасюк також звернувся до генерального секретаря і комісара Ради Європи з прав людини дати належну оцінку черговому цинічному порушенню прав людини на тимчасово окупованій території України, яка має на меті знищення всього українського в Криму.

Постійний представник повідомив, що російський так званий «суд» минулого тижня незаконно засудив Рустема Емірусейнова, Арсена Абхайрова та Ескандера Абдулганієва за фальсифікованими звинуваченнями у тероризмі на 17, 13 та 12 років.

Тарасюк закликав РФ припинити політичні утиски кримських татар, які держава-агресор здійснює з метою придушення будь-якого прояву нелояльності до окупаційного режиму.

Постпред України також привернув увагу до порушень окупаційною владою релігійних свобод українських громадян в Криму. Зокрема, гонінням піддаються громади вірян Православної церкви України в Криму.

«Такі дії є кричущими порушеннями Російською Федерацією Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації», - заявили у Постпредстві.