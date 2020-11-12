Міятович може відвідати Крим виключно за українським законодавством – Тарасюк

Комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович не має підстав, щоб не відвідувати окуповані Росією українські території на виконання свого мандату, але це може відбутися виключно за законодавством України і норм міжнародного права.

Про це в інтерв'ю власному кореспонденту Укрінформу в Страсбурзі заявив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

«Ми вважаємо, що немає підстав комісару посилатися на відсутність можливості відвідування окупованих територій. Ми не проти такого відвідування. Але українська сторона виступає проти, щоб це відбувалося на умовах Росії. Ми за те, щоб це проходило згідно з міжнародним правом і законодавством України», - заявив посол, відповідаючи на запитання про умови можливого відвідування комісару РЄ з прав людини Дуні Міятович АР Крим.

Тарасюк нагадав, що переговори про відвідування України комісаром Ради Європи ведуться з осені минулого року.

«І тут йдеться не стільки про візит, а про виконання її мандату щодо реагування на грубі і масові порушення прав людини на окупованих Росією територіях», - відзначив посол.

Він повідомив, що візит Міятович до України довелося відкладати через карантинні обмеження.

Тарасюк уточнив, що зараз опрацьовується питання з визначення прийнятної для обох сторін дати такого візиту.

«Вважаю, що у Раді Європи не приділяють належної уваги на щоденні порушення прав людини Росією. Ми також привертаємо увагу комісара на той факт, що її колега – верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет – здійснює таку моніторингову діяльність про порушення прав людини на окупованих територіях в Україні і щороку надає доповіді про це. Представниця ООН також не відвідує окупований Крим, але використовує усі доступні публічні, відкрити джерела», - розповів постпред України при Раді Європи.

Як повідомлялося, комісар Ради Європи Міятович планувала відвідати тимчасово окупований Росією Крим у жовтні 2019 року. Сама комісар РЄ підтвердила цей намір, зауваживши, що існує багато питань, які необхідно уточнити для здійснення такого візиту.

Російська сторона не заперечувала допуску комісара РЄ до Криму, але через територію РФ.

У свою чергу, Україна наполягає на доступі Міятович до півострова через український адміністративний кордон, що відповідає національному законодавству і міжнародному праву.