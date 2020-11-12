Конституційна криза: експерти Ради Європи готують рекомендації для України

Комісія Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) і Група держав РЄ проти корупції (ГРЕКО) на запит української сторони опрацьовують експертні пропозиції щодо відповіді на рішення КСУ стосовно діяльності антикорупційних органів.

Це в інтерв'ю власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі підтвердив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

«Україна звернулася до Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції у зв’язку з рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня, яке, фактично, може призвести до згортання боротьби з корупцією у нашій державі та спричинити негативний вплив на діяльність антикорупційних органів», - сказав посол.

Тарасюк підтвердив, що зараз у Венеціанській комісії і ГРЕКО триває робота з опрацювання пропозицій для України.

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Він уточнив, що за 25 років членства України у Раді Європи держава багаторазово зверталася до Венеціанської комісії, і вона надала близько 150 експертних висновків, які спрямовані на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.