Тарасюк - про повернення Росії у ПАРЄ: Не всі там зацікавлені ставити агресора на місце

Про це в інтерв'ю власному кореспонденту Укрінформу в Страсбурзі підтвердив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

«Я можу констатувати випадки відходів від фундаментальних принципів і статутних положень Ради Європи. Повернення Росії до ПАРЄ та подальша поведінка основних країн-членів свідчать про незацікавленість у тому, щоб ставити на місце агресора і головного винуватця порушення прав людини у Європі. Це – Російська Федерація», - сказав постпред України при РЄ.

Тарасюк відзначив, що Україна використовує свою моральну і політичну перевагу в тому, що стосується привертання уваги Ради Європи до грубих і масових порушень прав людини Росією на окупованих українських територіях.

«Дуже прикро спостерігати за цим, у тому числі тут, у Страсбурзі, коли шукають різні приводи, щоб уникнути назвати «чорне чорним», щоб назвати Росію порушником прав людини. Це, на мою думку, є серйозною вадою. Це не є притаманним Раді Європи, як організації, але пов'язано із нинішніми політичними тенденціями у багатьох провідних європейських країнах», - заявив Тарасюк.

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Посол додав, що своїми ініціативами і пропозиціями Україна постійно вказує на відступи у Раді Європи від демократичних принципів і стандартів, прагнучи досягненню прогресу у розвитку організації.

Як повідомлялося, проти російської делегації у ПАРЄ в 2014 році запровадили санкції за окупацію Криму та агресію на Донбасі. Обмежувальні заходи за наполяганням насамперед Франції та Німеччини, були скасовані у червні 2019-го. При цьому РФ не виконала жодних із рекомендацій ПАРЄ, продовжуючи агресію проти України та порушення міжнародного права і статутних зобов'язань перед Радою Європи.