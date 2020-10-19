У ПАРЄ розчаровані виходом Росії з переговорів про МН17

У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з перегорів із Нідерландами і Австралією щодо збиття літака рейсу МН17.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у поширеній у понеділок заяві румунського парламентарія Тітуся Корлецяна, який є доповідачем з питання притягнення до відповідальності причетних до збиття малайзійського літака у небі над Донбасом.

«Вихід Росії із тристоронніх переговорів є поганим сигналом, насамперед для родин жертв. Заради їхніх інтересів діалог повинен бути продовжений», - сказав депутат.

Як повідомлося, 15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малазійського літака рейсу MH17 на Донбасі. У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".