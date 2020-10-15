Вихід Росії з консультацій щодо МН17: Кулеба поговорив із главою МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком обговорив взаємодію у притягненні винних за збиття МН17 в рамках судів у Нідерландах та міжнародних судових інстанціях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МЗС.

«Вихід РФ з консультацій щодо МН17 — це промовисте свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом», — заявив Кулеба.

Міністри обговорили вихід Російської Федерації з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

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Кулеба наголосив, що Україна, натомість, завжди була відкритою до співробітництва та надавала всю необхідну інформацію у зазначеній справі.

Глави МЗС домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Стеф Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

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Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".