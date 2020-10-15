Нідерланди відреагували на вихід Росії з консультаційної групи щодо MH17

Нідерланди шкодують з приводу рішення Росії про її вихід із тристоронньої консультаційної групи з розслідування катастрофи MH17.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок написав у Tвітері.

“Російська Федерація повідомила, що прийняла одностороннє рішення про припинення переговорів у справі катастрофи рейсу MH17. Нідерланди глибоко шкодують щодо такого рішення Росії. Особливо боляче родичам жертв катастрофи”, - йдеться у повідомленні.

Водночас міністр наголосив, що уряд Нідерландів не буде відмовлятися від жодної можливості домогтися справедливості для 298 загиблих та їхніх родичів.

Як повідомляв Укрінформ, Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малазійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

При цьому відповідальність за зрив тристоронніх консультацій російська влада покладає на офіційну Гаагу. Зокрема, в заяві згадується липневе рішення Нідерландів подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. У російському МЗС вважають, що "такі недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашої участі в них". Російська сторона також заявляє, що влада Нідерландів у рамках розслідування катастрофи MH17 захищає свої "кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи".

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У березні цього року Окружний суд Гааги почав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 в небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованої в Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на момент катастрофи літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".