Судове засідання у справі МН17 завершилося, наступне - 3 листопада

У Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” закінчилося чергове судове засідання у справі МН17. Наступне призначено на 3 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Нідерландах.

Суд пішов назустріч адвокатам обвинувачуваного у справі росіянина Олега Пулатова та надав їм можливість подати свої запити на розслідування у листопаді.

Як повідомляв Укрінформ, адвокати одного з чотирьох обвинувачених у справі МН17 зустрілися зі своїм клієнтом Пулатовим у Росії. За словами нідерландського адвоката Сабіни тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, спілкування з клієнтом було “плідним та корисним”.

Вона також зазначила, що Пулатов розповів адвокатам, що бачив лише наслідки збиття МН17. А ще підкреслила, що через коронавірус захист довго не мав змоги зустрітися з Пулатовим, тож не змогли подати всі клопотання в червні. Захист наполягає, що їм потрібно скласти “повну картину подій” після зустрічі з Пулатовим. Вони пообіцяли подати всі клопотання в листопаді.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".