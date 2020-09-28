Справа МН17: адвокати Пулатова зустрілися зі своїм клієнтом у Росії

Адвокати одного з чотирьох обвинувачених у справі МН17 зустрілися зі своїм клієнтом Олегом Пулатовим у Росії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Через пів року після старту процесу, захисту вдалося з’їздити до Росії і поговорити з Пулатовим. За словами нідерландського адвоката Сабіни тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, спілкування з клієнтом було плідним та корисним. “Наш клієнт заявляє, що не має відношення до транспортування, охорони «Бука» або збиття MH17. Він не знає, як був збитий MH17. Заявляє, що сам він ніякого «Бука» не бачив, і ні він, ні його підлеглі не контактували з «Буком», - розповіла під час свого виступу Сабіна тен Дуссхате.

Вона також зазначила, що Пулатов розповів адвокатам, що бачив лише наслідки збиття МН17.

За її словами, через коронавірус захист довго не мав змоги зустрітися з Пулатовим, тож не змогли подати всі клопотання в червні. Тепер наполягають, що їм потрібно скласти повну картину після зустрічі з Пулатовим. Тож, знову не вкладаються у терміни.

“Наші попередні клопотання стосувалися альтернативних версій трагедії, бо не можна вважати вину доведеною, якщо не можна виключати альтернативну версію… Суду потрібно більше інформації щодо позиції нашого клієнта, щоб прийняти рішення по деяких клопотаннях, а нам детально поговорити з ним щодо матеріалів справи”, - зазначила вона.

У свою чергу головуючий суддя Гендрік Стейнгаюсна наголосив, що “неприємно здивований” відсутністю запитів та клопотань в узгоджений час.

Адвокати Пулатова пообіцяли подати всі клопотання в листопаді.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Фото: NOS